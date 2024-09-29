Вашингтон, 29 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. США был предупреждён Израилем о нанесении удара по генсеку движения «Хезболла» Хасану Насралле в последний момент. Об этом заявили на американском телеканале ABC News.

Кадр из видео

По утверждению канала, шеф Пентагона Ллойд Остин «пришёл в ярость» от переданной его израильским коллегой Йоавом Галантом новости о готовящейся атаке.

«Министр обороны Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал его о Насралле», — сообщил телеканал.

Как объяснил ABC News, недовольство министра обороны США вызвало тот факт, что убийство Насраллы грозило рисками, к чему у Вашингтона не было достаточно времени подготовиться.

Позже Остин заявил, что США повысили боеготовность своих вооружённых сил из-за ситуации в Ливане и угрозы со стороны Ирана.

27 сентября пресс-служба армии Израиля заявила о массированном ударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Израильские СМИ сообщили, что целью удара был Насралла, а на здание, в районе которого он, предположительно, находился, было сброшено более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, СМИ сообщали, что тело Насраллы было извлечено из-под завалов 29 сентября. По данным источников журналистов, он мог погибнуть от взрывной волны — врачи не нашли на теле лидера «Хезболлы» непосредственных ранений.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД Сергей Лавров. Израиль пытается втянуть Иран в противостояние и таким образом создать повод для вовлечения в конфликт США, отмечал также министр.