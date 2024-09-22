Москва, 22 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Все командиры 58-й армии, которые принимали участие в построении обороны и защите Запорожской области, согласились дать показания в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего командующего армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом 22 сентября обвиняемый сообщил на заседании во 2-м Западном окружном военном суде.

Михаил Климентьев/ТАСС Иван Попов

«Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить командиров соединений воинских частей, в первую очередь первого эшелона 58-й армии», ― процитировало ТАСС генерал-майора.

Он добавил, что о готовности дать показания командиры заявили в поданном следователю ходатайстве ещё на завершающем этапе ознакомления с материалами. Попов подчеркнул, что все его просьбы якобы были «проигнорированы и не удовлетворены», что нарушило права на его защиту и доказательство невиновности.

Обвиняемый добавил, что в первую очередь допросят командиров первого эшелона 58-й армии. По его словам, они непосредственно принимали участие в построении обороны перед запорожским сражением, а также отражали наступление Вооруженных сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в мае в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Генерал-майор вину не признал.

Основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, стал установленный правоохранительными органами факт, что генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей.

Суд арестовал генерал-майора до 16 июля. После его перевели под домашний арест, который установили до 11 октября. 19 июля он обжаловал домашний арест в 235-м гарнизонном военном суде.

4 июля следствие предъявило Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге. 6 сентября дело бывшего командующего 58-й армией передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В августе адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что подпись его подзащитного на документах, которые включены в его уголовное дело, была подделана. По словам юриста, это удалось определить через почерковедческую экспертизу. Адвокат добавил, что выявленный факт ставит под сомнение обвинения в адрес Попова, поскольку доказательства против генерал-майора начали иметь не прямой, а косвенный характер.

Буйновский 10 сентября рассказал, что следователь отказал в допросе экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией. Юрист также уточнил, что генерал-майор не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела.