Москва, 13 июля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова свыше 1 млн рублей. Это стало ключевым доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, сообщили в правоохранительных органах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Ивановича Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более 1 млн рублей», — процитировали «Известия» источник в правоохранительных органах.

При этом адвокат Попова Сергей Буйновский отказался комментировать детали уголовного дела, объяснив это подпиской о неразглашении материалов следствия. Он добавил, что защита только приступила к ознакомлению с материалами.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд 17 мая отправил его под арест до 16 июля. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 млн рублей. Свою вину Попов отрицает.

Следствие 4 июля предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Генералу грозит за мошенничество до десяти лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырёх лет.

Отец генерал-майора заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

12 июня военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела. 4 июля стало известно, что Моисеев частично погасил причинённый ущерб.

4 июля адвокаты бывшего командующего 58-й армией ВС РФ подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении ряда лиц. Защита подала заявление после того, как на Украине в отношении Попова было возбуждено уголовное дело.