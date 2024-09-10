Москва, 10 сентября, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Следователь отказал в допросе экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в качестве свидетелей защиты. Об этом 10 сентября «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Сергей Карпухин / ТАСС

«Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал он.

Буйновский добавил, что генерал не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела. Тем не менее они уже переданы в военную прокуратуру.

Как передавало ИА Регнум, Ивана Попова задержали в мае 2024 года. В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий») его арестовали. Следствие заподозрило его в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих изделий оценили в 130 млн рублей. Генерал свою вину не признал.

4 июля следствие предъявило Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге. 15 июля по ходатайству следствия его перевели под домашний арест до 11 октября.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева, также проходящего по этому делу. Он подчеркнул, что обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования.