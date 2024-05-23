Москва, 23 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Следователи ходатайствуют о переводе бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова из-под стражи под домашний арест. Его подозревают в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, сообщила 23 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Минобороны РФ Иван Попов

Главное военное следственное управление СК России полагает, что подозреваемому в мошенничестве Попову можно изменить меру пресечения. Это связано с характеристикой фигуранта и иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования.

«По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи», — приводятся слова Петренко в Telegram-канале ведомства.

Она добавила, что металлоконструкции предназначались для возведения оборонительных укреплений. Их стоимость превышает 130 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, суд 21 мая арестовал генерала Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

По информации источника, на арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону стоимостью от 3,5 млн до 6,2 млн рублей. На Попова также оформлены две машины — Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска (средняя цена 1,5 млн рублей) и Cruze Chevrolet (примерная стоимость — 500 тыс. рублей). В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.