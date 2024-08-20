Москва, 20 августа, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Подпись бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на документах, которые включены в его уголовное дело, была подделана. Об этом сообщил журналистам его адвокат Сергей Буйновский.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов (слева) и адвокат Сергей Буйновский

По словам юриста, фальшивую подпись удалось установить с помощью почерковедческой экспертизы.

«Экспертиза, инициированная Следственным комитетом, установила, что в документах, являющихся частью доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там подписываться», — сказал Буйновский, слова которого приводит «Газета.Ru».

Адвокат подчеркнул, что выявленный факт ставит под сомнение обвинения в адрес генерала, поскольку доказательства против него теперь начали иметь не прямой, а косвенный характер.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали в мае 2024 года. В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий») его арестовали. Следствие заподозрило его в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих изделий оценили в 130 млн рублей. Генерал свою вину не признал.

По информации правоохранительных органов, что в 2023 году генерал-лейтенант ВСУ РФ Олег Цоков перевёл на карту Попова свыше 1 млн рублей, что и стало основным доказательством в этом уголовном деле. В середине июля суд перевёл Попова под домашний арест до 11 октября.

12 августа Сергей Буйновский заявил, что Попов не знал, что его досрочно уволили в запас с воинской службы.