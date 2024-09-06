Москва, 6 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Дело бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова передано в прокуратуру, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Сергей Карпухин/ТАСС Иван Попов

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал он.

Защита Попова настаивает на прекращении дела, отметил Буйновский. Он подчеркивает, что причастность генерала к мошенничеству до сих пор не доказана.

Как передавало ИА Регнум, Ивана Попова задержали в мае 2024 года. В рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий») его арестовали. Следствие заподозрило его в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих изделий оценили в 130 млн рублей. Генерал свою вину не признал.

4 июля следствие предъявило Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге. 15 июля по ходатайству следствия его перевели под домашний арест до 11 октября.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева, также проходящего по этому делу. Он подчеркнул, что обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования.