Москва, 19 июля, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест в 235-м гарнизонном военном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Все заседания суда проходят в закрытом режиме. 15 июля Попова отправили под домашний арест. Защита заявила, что будет обжаловать.

«Зарегистрирована жалоба 18 июля», — пояснили «РИА Новости» в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд отправил его под арест до 16 июля, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей. Попов вину не признал.

15 июля суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе Ивана Попова под домашний арест. Меру пресечения установили до 11 октября. Экс-генерала освободили из-под стражи в зале суда и сняли с него наручники.

Установлено, что генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту Попова свыше 1 млн рублей. Это стало ключевым доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова.

Следствие 4 июля предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Иван Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.