Москва, 4 июля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Следствие предъявило в окончательной редакции обвинение бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которому вменяют крупное мошенничество. Военные добавили в дело обвинение в служебном подлоге.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

Таким образом, Попов обвиняется по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

«Вину он отказался признавать», — уточнил ТАСС источник в СКР.

Ивану Попову грозит за мошенничество до десяти лет лишения свободы, за служебный подлог — до четырёх лет.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что его подзащитному «излишне вменён служебный подлог из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Обвинение строится на предположениях».

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Ивана Попова арестовали до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 млн рублей. Свою вину Попов отрицает.

Отец генерал-майора заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший при этом убеждён, что под сына специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

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