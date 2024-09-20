Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Обвинения в причастности Израиля к массовому подрыву электронных устройств в Ливане отказался признавать постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. Соответствующее заявление дипломат сделал 20 сентября в беседе с журналистами.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Мы не комментируем конкретные атаки, о которых вы упомянули, но могу заверить вас, что мы предпримем всё возможное для борьбы с террористами, стремясь минимизировать потери среди гражданского населения, однако мы предпочитаем дипломатический путь», — подчеркнул Данон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что батареи раций, которые использовали члены ливанского движения «Хезболла», были заполнены взрывоопасным веществом, известным как PETN. Взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторная батарея была отделена от остальной части устройства.

17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате 25 человек погибли и 608 получили травмы.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля. Американский телеканал ABC News 19 сентября сообщил, что операция по массовому подрыву средств связи в Ливане готовилась не менее 15 лет. Отмечалось, что при подготовке для прикрытия использовались подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы проявят интерес к вопросу о том, кто стоит за взрывами в Ливане.