Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Ливан выпустил по северным районам Израиля около 140 снарядов. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Global Look Press/Ayal Margolin/JINI

Отмечается, что за последние несколько часов сирены воздушной тревоги звучали в том числе в Верхней Галилее, в районе города Цфат, а также на контролируемых Израилем Голанских высотах.

По данным ЦАХАЛ, в общей сложности в этих направлениях был зафиксирован запуск около 120 снарядов. Часть ракет перехватили израильские силы ПВО. В нескольких районах зафиксированы падения снарядов и обломков, что привело к возгораниям, их тушением занимаются пожарно-спасательные службы.

Ещё порядка 20 снарядов было запущено в сторону приграничных населённых пунктов Мерон и Нетуа, они упали в незаселённой местности.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате 25 человек погибли и 608 получили травмы.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля.

20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы проявят интерес к вопросу о том, кто стоит за взрывами в Ливане.