Москва, 20 сентября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Нарастание провокационных действий Североатлантического альянса у границ Союзного государства России и Белоруссии вызывает беспокойство. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

NATO North Atlantic Treaty Organization

Она отметила, что Москва с должным вниманием воспринимает информацию об активизации украинских сил у границы с Белоруссией. По её словам, враждебные шаги Киева вынуждают Минск задействовать вооружённые силы для выполнения задач по обеспечению безопасности.

Дипломат указала, что глава киевского режима Владимир Зеленский способен на самые безрассудные и циничные шаги на фоне неудач Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.

«Очевидно, что все свои действия Киев согласует с Вашингтоном. Там рассматривается всё с точки зрения электоральных процессов и предвыборных раскладов. Поэтому в русле этой логики мы не исключаем возможности этих деструктивных сил привести ситуацию в этом регионе в движение и привести всё к эскалации обстановки. На этом фоне особое беспокойство вызывает нарастающая провокационная активность НАТО на рубежах Союзного государства», — сказала Захарова.

Она напомнила, что обновлённая в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей. В документе прописана твёрдая решимость государств-участников обеспечивать военную безопасность всеми имеющимися силами и средствами.

Захарова добавила, что в Белоруссии развёрнута совместная региональная группировка войск, а также российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

«Практическая реализация любых агрессивных в отношении Минска сценариев чревата пагубными последствиями не только для неонацистской Украины, но и для её спонсоров», — заключила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВСУ держат на границе с Белоруссией более 120 тысяч военнослужащих. В ответ на это Минск разместил своих военных вдоль границы. Президент Белоруссии также подчёркивал, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу.

15 августа Лукашенко заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.