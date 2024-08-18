Минск, 18 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны, заявил 18 августа президент республики Александр Лукашенко.

Yulii Zozuliaukrinform/Global Look Press

По его словам, собранные на Украине беспилотники могут пролетать по 3–5 тыс. км.

«Долетали же до Татарстана, они цепляли нашу границу», — сказал он в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Белорусские средства ПВО видят перемещения дронов ВСУ и передают эту информацию российской стороне, добавил президент республики.

«Они все были уничтожены россиянами, как и эти, «Панцирем». Мы сбили там, я не знаю, сколько целей, вот последний раз, но это уже вторглись в нашу территорию», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Лукашенко заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.