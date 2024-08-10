Минск, 10 августа, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Вечером 9 августа над территорией России и Белоруссии были уничтоженные воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. Об этом 10 августа рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район.

Павел Бедняков/РИА Новости

По его словам, которые привело агентство БелТА, вечером 9 августа белорусские Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны привели в повышенную боевую готовность после нарушения украинской армией воздушного пространства республики в Костюковичском районе.

Лукашенко уточнил, что спустя некоторое время силы ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией и сейчас ведётся поиск сбитых целей.

«Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что, по информации Генштаба ВС России и командующего этим направлением российского ПВО, эти цели уничтожили в районе Ярославля.

«Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полёта — те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены», — пояснил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что российские силы ПВО сбили несколько дронов на подлёте к Ярославлю. Он уточнил, что беспилотники попытались ударить по одному из предприятий в регионе.

Евраев уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нетразрушений. К местам падения дронов прибыли сотрудники экстренных служб, добавил он.