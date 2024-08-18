Минск, 18 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных, заявил 18 августа президент республики Александр Лукашенко.

AP/TASS

«На белорусско-украинской границе: более 120 тыс. военных Украины они держат на нашей границе», — сказал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Белорусский лидер добавил, что, видя агрессивную политику Киева, Минск разместил своих военных вдоль всей границы.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Лукашенко заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.