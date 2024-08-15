Минск, 15 августа, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил, заявил 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Ответ будет мгновенным, заявил Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», передаёт белорусское государственное информагентство «Белта».

«Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Белоруссию. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая — Белоруссии и России — война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно», — сказал президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Лукашенко заявил, что единственной «красной линией» для Минска является государственная граница Белоруссии. Страна не хочет войны с НАТО, но будет готова дать мгновенный ответ на агрессию, если такая агрессия произойдёт, сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко призвал «закончить драчку» между Россией и Украиной и сесть за стол переговоров, отметив, что в смерти русских и украинцев заинтересован только Запад.