Минск, 10 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт, сообщил 10 августа начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«На фоне решения в июле 2024 года об отводе Вооружённых сил Белоруссии от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь республику в конфликт», — написал он в X (бывшая Twitter).

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя уничтожение силами ПВО 9 августа в Могилевской области летевших с Украины беспилотников, заявил, что Минск расценивает это как провокацию в отношении белорусского государства.

В МИД Белоруссии также решительно осудили бессмысленную авантюру украинских вооружённых формирований в Курской области. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз добавил, что Минск с огромной тревогой и болью воспринимает события, происходящие в российском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 9 августа сообщил о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. В министерстве обороны Белоруссии заявили, что дежурные силы ПВО обнаружили дроны ВСУ, следовавшие в направлении республики. После пересечения госграницы была отдана команда на их уничтожение. Часть украинских беспилотников ликвидировали, а остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, были взяты под контроль и переданы на сопровождение российской стороне.

Белорусский лидер 10 августа поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

Украинские военные 6 августа попытались прорваться в Курскую область. По данным Минобороны России, украинские военные при попытках атаковать Курскую область с 9 по 10 августа потеряли до 175 бойцов. Всего за время боевых действий на курском направлении потери украинской армии составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.