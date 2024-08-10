Минск, 10 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях. Об этом 10 августа в ходе брифинга заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооружёнными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации», ― уточнил глава минобороны, слова которого опубликовал Telegram-канал минобороны.

Он добавил, что подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии получили задачи выдвинуться в район украинской границы. Кроме того, подчеркнул Хренин, осуществлено наращивание сил и средств зенитно-ракетных и радиотехнических войск, а также авиации.

Хренин также сообщил, что 9 августа дежурные силы по противовоздушной обороне обнаружили неопознанные воздушные объекты, следовавшие с территории Украины в направлении Белоруссии. После того как они пересекли госграницу, было установлено, что это беспилотные летательные аппараты. Их уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко вечером 9 августа сообщил о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения украинской армией воздушного пространства республики в Костюковичском районе белорусские Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны привели в повышенную боевую готовность. Президент уточнил, что спустя некоторое время силы ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией.

Белорусский лидер 10 августа обратился к жителям республики с призывом не беспокоиться об угрозе начала войны. Он подчеркнул, что на территорию республики пока никто не наступает. Лукашенко посоветовал согражданам жить и работать спокойно, пообещав в случае какого-либо обострения ситуации «задолго» сообщить об этом белорусам.

Украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.