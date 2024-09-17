Курск, 17 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Украинскую ракету сбили в небе над Курской областью. Об этом 17 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской областью этим утром», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил бойцов подразделений противовоздушной обороны и защитников границы.

Как сообщало ИА Регнум, украинскую ракету средства ПВО сбили над Курской областью 12 сентября. Ещё одну ракету украинской армии системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью днём ранее.

13 сентября российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы, нацеленные ВСУ на объекты в Курской области.

16 сентября бойцы спецназа Росгвардии совместно с другими военнослужащими уничтожили в Курской области группу боевиков Вооружённых сил Украины.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. По данным на 16 сентября, формирования ВСУ потеряли в регионе более 13,8 тыс. бойцов, 115 танков и другую военную технику.