Москва, 16 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область потеряли в общей сложности более 13,8 тыс. бойцов и 115 танков. Об этом сообщила в понедельник, 16 сентября, пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Также украинские войска потеряли в регионе 44 БМП, 91 бронетранспортёр, 729 бронемашин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ и другую военную технику.

За последние сутки потери ВСУ составили более 350 бойцов, два танка, 11 бронемашин, два артиллерийских орудия, три миномёта, две установки РСЗО, в том числе одна М270 MLRS, и восемь автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска напали на Курскую область 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных регионах, сорвав планы прорваться вглубь региона, и начали выдавливать противника с российской территории. 15 сентября отряды ВСУ предприняли шесть попыток прорваться в область на других направлениях, все они были отбиты.

14 сентября российские войска нанесли удары по украинским формированиям в Курской области у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок. Они также отразили две контратаки ВСУ.

Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов 15 сентября сообщил, что российские бойцы зачистили от противника село Борки в Суджанском районе Курской области. Кроме того, они взяли там военнопленных.