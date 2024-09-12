Курск, 12 сентября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили над Курской областью украинскую ракету, сообщил 12 сентября временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

РИА Новости

«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в Telegram-канале.

Он напомнил гражданам, что приближаться к обломкам, а также трогать их нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября системы ПВО сбили над Курской областью украинскую ракету.

По данным Минобороны на 11 сентября, российские силы ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS, а также 57 беспилотников противника. Помимо этого, они уничтожили девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и два реактивных снаряда HIMARS производства США.