Москва, 13 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё три управляемые авиабомбы, нацеленные ВСУ на объекты в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов 13 сентября в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ещё три управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области», — написал Смирнов и поблагодарил военных за защиту.

Ранее власти Курской области объявили ракетную опасность. Это пятое предупреждение с начала суток.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 13 сентября сбили две управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Накануне Смирнов информировал об уничтожении в приграничном районе Курской области пяти управляемых авиабомб и двух украинских БПЛА самолётного типа.