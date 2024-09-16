Курск, 16 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Росгвардейцы уничтожили группу боевиков украинской армии в Курской области, сообщили 16 сентября в Минобороны России.

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В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназ Росгвардии совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожил боевиков.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на приграничные районы Курской области. Российские военные остановили ВСУ, не дав им прорваться вглубь территории. В регионе 10 августа объявили режим контртеррористической операции. ВС РФ продолжают выдавливать боевиков из приграничных территорий.

Истребитель Су-34 16 сентября нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике украинской армии в приграничном районе Курской области и уничтожил цель.

С 6 августа ВСУ потеряли в Курской области более 13,8 тыс. военных, а также 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 БТР, 729 боевых бронемашин, 28 установок ракетных систем залпового огня, восемь установок ЗРК.