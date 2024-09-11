Курск, 11 сентября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили над Курской областью украинскую ракету, сообщил 11 сентября временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Сегодня вечером в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили два реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны на 10 сентября, российские силы ПВО сбили за сутки 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 154 — вне зоны специальной военной операции. Помимо этого они сбили семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов HIMARS производства США.