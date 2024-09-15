Уэст-Палм-Бич, США, 16 сентября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. На расстоянии не более 500 метров от кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба у гольф-клуба в штате Флорида. Об этом рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

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Он уточнил, что подозреваемый прятался в кустах на расстоянии от 270 до 450 метров от места, где Трамп играл в гольф. Сразу после выстрелов территорию гольф-клуба оцепили.

Шериф добавил, что подозреваемый прятался в кустах. В дальнейшем на его месте обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп подтвердил инцидент со стрельбой в гольф-клубе. Он заявил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик подчеркнул, что его ничего не остановит и он никогда не сдаётся. Также Трамп выразил благодарность своим сторонникам за поддержку.

По данным телеканала CNN, стрельбу рядом с гольф-клубом, где был Трамп, устроил один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места стрельбы. В Федеральном бюро расследований инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения.