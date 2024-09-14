Москва, 14 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Нештатная работа автоматической межпланетной станции «Луна-25» является схожей с ситуаций в 1959 году, когда из-за вычислительной ошибки «Луна-1» пролетела мимо естественного спутника Земли. Такое сравнение сделал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зелёный.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«К сожалению, гибель «Луны-25» — это такое же недоразумение, как и в своё время промах «Луны-1». Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — приводит слова Зелёного ТАСС.

Как объяснил учёный, «Луна-1» пролетела мимо спутника Земли из-за того, что время прохождения сигнала до аппарата не было учтено перед тем, как ему была дана команда на выключение двигателя второй ступени.

Как передавало ИА Регнум, станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа. Через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности, прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

В «Роскосмосе» 3 октября заявили, что, по основной версии, станция «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей, запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве заявил, что Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что космическую станцию «Луна-25» создавали недопустимо долго, в течение 16 лет, такие проекты должны создаваться за пять-семь лет. Он также добавил, что в «Роскосмосе» не планируют проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией.