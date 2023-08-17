Москва, 17 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Межпланетная станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. Об этом 17 августа сообщает Роскосмос.

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«Автоматическая станция, совершающая полёт по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съёмку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на снимке запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

Высота вала, окружающего кратер, достигает 8 км над поверхностью относительно ровного дна.

В Роскосмосе подчеркнули, что полученные фото значительно дополняют имеющиеся сведения об этом кратере.

Также сообщается, что «Луна-25» провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л. Измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, получены параметры космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция. 12 августа станция «Луна-25» успешно провела первую коррекцию полёта к Луне. Двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала в течение 46 секунд.

16 августа «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Отмечается, что это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что российская автоматическая станция «Луна-25», как ожидается, совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.