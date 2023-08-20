Москва, 20 августа, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Космический аппарат «Луна-25» прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Об этом 20 августа сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос Макет космического аппарата «Луна-25»

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных, аппарат перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с программой полёта 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Однако связь с аппаратом прервалась около 14:57 мск.

В ведомстве сообщили, что мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь не дали результатов.

Теперь специально формируемая межведомственная комиссия займётся вопросами выяснения причин потери станции «Луна-25».

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Роскосмос сообщил, что при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить манёвр с заданными параметрами.

Первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25» была запущена к естественному спутнику Земли 11 августа. Через пять дней она вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. 18 августа она скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» зарегистрировала событие удара микрометеорита, который, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды. Кроме того, станция провела несколько включений приборов во время полёта по орбите Луны, были получены первые научные результаты.

Ожидалось, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.