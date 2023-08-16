Москва, 16 августа, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Российская автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны, сообщила 16 августа пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своём Telegram-канале.

Российская автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту

«Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд», — сказано в заявлении.

В Роскосмосе добавили, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция. 12 августа станция «Луна-25» успешно провела первую коррекцию полёта к Луне. Двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала в течение 46 секунд.

Роскосмос опубликовал первые снимки, сделанные камерами бортового телевидения СТС-Л на борту станции «Луна-25». На них видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны, куда станция скоро долетит. Также на одном из снимков видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Прилунение станции должно произойти 21 августа. «Луна-25» сядет в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где учёные предполагают наличие большого количества воды. После этого она должна проработать в течение года и отработать мягкую посадку в этом районе Луны для создания задела для новых полётов. Это первый за почти полвека запуск отечественной станции на Луну, отмечали в Роскосмосе. Миссия «Луна-24» проводилась ещё в 1976 году.