Москва, 27 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Космическая станция «Луна-25» создавалась недопустимо долго, в течение 16 лет, такие проекты должны создаваться за пять-семь лет. Об этом 27 октября заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА Регнум

«Луна-25» создавалась 16 лет, недопустимо долго. Это связано в первую очередь с неритмичным финансированием. Растягивать эксперименты на такие сроки — это просто недопустимо», — сказал Борисов.

Он добавил, что такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки — не более пяти-семи лет.

Как сообщало ИА Регнум, станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа. Через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности, прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

«Роскосмос» 3 октября сообщил, что, по основной версии, станция «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей, запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве заявил, что Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку.