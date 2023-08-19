Москва, 19 августа, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Российская станция «Луна-25» зарегистрировала событие удара микрометеорита, который, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды. Об этом 19 августа сообщил Роскосмос.

Роскосмос

«Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который «Луна-25» пересекла во время перелёта к Луне.

Также сообщается, что станция провела несколько включений приборов во время полёта по орбите Луны, получены первые научные результаты. Так, прибор АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта.

Кроме того, впервые на орбите Луны был включён ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны.

По результатам обработки двух снимков Луны специалисты провели привязку к цифровой модели рельефа. Эта технология в будущем позволит значительно повысить точность знания орбиты космического аппарата.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25». 16 августа она вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Отмечается, что это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На изображении запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли. 18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что «Луна-25», как ожидается, совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.