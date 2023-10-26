Королёв, Московская область, 27 октября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. В «Роскосмосе» не планируют проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией «Луна-25». Об этом 26 октября журналистам заявил глава ведомства Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА Регнум Станция «Луна-25»

Руководитель пояснил, что проектом занимались молодые учёные, которым надо вселить уверенность, а не «бить по рукам» из-за неудачи.

«Коллектив молодой, он очень переживает, и мы за него переживаем. Их сейчас, наоборот, надо поддержать», — сказал Борисов, добавив, что никаких организационных выводов не будет.

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку. Об этом сказал 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве президент РФ Владимир Путин.

3 октября, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что, по основной версии, станция «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей, запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости.

Гендиректор «Роскосмоса» 15 сентября рассказал о причинах крушения межпланетной станции «Луна-25». Борисов уточнил, что авария произошла из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию.

Станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа, и через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности и прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.