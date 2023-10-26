Москва, 26 октября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку. Об этом сказал 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин (в центре) и генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов (справа)

Один из участников встречи Денис Дёмин сказал, что команда, занимавшаяся проектом «Луна-25», тщательно анализирует произошедшие ошибки и технические решения для дальнейшей космической работы. Дёмин акцентировал, что нельзя прерывать лунную программу, потому что можно «снова потерять накопленные компетенции».

Владимир Путин заверил учёного, что закрывать программу никто не собирается, работы продолжаются.

Что касается недавнего инцидента с «Луной-25», по словам президента, это обидно, но это опыт.

«Ошибки есть ошибки, такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно. Но ничего, это же космонавтика, сложные задачи. В целом всё понятно, что произошло, из-за чего произошло. Это отрицательный, но всё-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», — отметил российский президент.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин вечером 26 октября посетил производственные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве и провёл совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

В сентябре президент заявил, что Россия не будет сворачивать лунную программу после аварии космического аппарата «Луна-25».

3 октября, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что, по основной версии, станция «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей, запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости.

Гендиректор «Роскосмоса» 15 сентября рассказал о причинах крушения межпланетной станции «Луна-25». Борисов уточнил, что авария произошла из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию.

Станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа, и через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности и прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.