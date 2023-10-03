Москва, 3 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Станции «Луна-25» разбилась, по основной версии, из-за блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), который запутался в командах и слал станции нулевые сигналы по скорости, сообщили 3 октября в пресс-службе «Роскосмоса».

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости «Луна-25»

«Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» пояснили, что это не позволило зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего её отключение произошло по временной уставке.

В связи с этим в госкорпорации сформулировали рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий.

Как сообщало ИА Регнум, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов15 сентября назвал причину крушения межпланетной станция «Луна-25». По его словам, станция разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию.

Первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25» запустили к естественному спутнику Земли 11 августа. Через пять дней она вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Затем станция сделала первый снимок лунной поверхности. «Луна-25» вскоре прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны. На следующий день в госкорпорации заявили, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

После аварии космического аппарата «Луна-25» президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Москва не будет сворачивать лунную программу. Глава государства отметил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, специалисты проведут соответствующий анализ и работу продолжат.