Берлин, 8 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Пришло время начать обсуждение темы завершения вооружённого конфликта на Украине. Об этом 8 сентября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, нужно как можно скорее переходить от военного решения ситуации к миру, и пора обсудить, как это можно сделать.

«В любом случае будет следующая мирная конференция [по Украине]», — заявил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что и он сам, и глава киевского режима Владимир Зеленский хотели бы, чтобы Россия приняла в ней участие.

Как сообщало ИА Регнум, первая международная конференция по Украине, инициированная Киевом, прошла в этом году в Швейцарии 15–16 июня. Мероприятие проходило в отеле «Бюргеншток» в кантоне Нидвальден. Россию на саммит не пригласили. Президент РФ Владимир Путин назвал эту ситуацию паноптикумом.

По итогам встречи участники подписали документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. Пункт о выводе российских войск, на котором настаивал Зеленский, в коммюнике не вошёл. Представители 15 стран отказались подписать документ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июня назвала саммит в Бюргенштоке провальным, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность саммита стремится к нулю.

Путин 2 сентября заявил, что противники Москвы могут возобновить тему переговоров на фоне провала нападения ВСУ на Курскую область, которое произошло 6 августа. Он также отметил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине, но нужно разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область.