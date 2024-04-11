Москва, 11 апреля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, заявляя при этом, что решить без неё ничего невозможно, это просто паноптикум. Об этом 11 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже Россию не приглашали.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что для продвижения так называемой формулы мира главы киевского режима Владимира Зеленского созываются всё новые саммиты. Эти попытки Киева вызывают лишь недоумение, добавил дипломат.

Правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Пресс-секретарь посольства РФ в Бёрне Владимир Хохлов подчеркнул, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является неприемлемой для России, так как речь идёт об очередном варианте продвижения нежизнеспособной «формулы мира» Зеленского, не учитывающей российские интересы.

По данным агентства Bloomberg, Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нём примут участие от 80 до 100 стран.