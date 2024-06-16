Берн, 16 июня, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Ирак и Иордания исключены из списка стран, подписавших совместный итоговый документ после конференции по Украине. Это следует из списка подписавших стран в документе, опубликованном 16 июня на сайте Федерального совета Швейцарии.

Pixabay.com Флаг Швейцарии

Обновлённый список стран, поддержавших коммюнике, сократился до 77 участников из 91. Причина отзыва подписей не объясняется.

Таким образом, среди стран, не поддержавших совместный итоговый документ, предложенный организаторами конференции по Украине, в швейцарском Бюргенштоке оказались: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Ватикан не подписал коммюнике исходя из своего статуса наблюдателя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в итоговое коммюнике «мирного саммита» в Швейцарии не вошёл пункт о выводе российских войск. В него вошли: пункт о ядерной безопасности, в том числе возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС, пункт об обмене пленными по формуле «всех на всех», а также о безопасном судоходстве в Чёрном и Азовском морях.

В документа также отмечается, что путь к мирному решению конфликта должен базироваться на международном праве и Уставе ООН.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже анонсировал подготовку к второй «мирной конференции». По его слова, она должна занять не годы, а месяцы. Власти Швейцарии уже выразили готовность организовать новый саммит по Украине. При этом президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта невозможно без участия в этом процессе России.