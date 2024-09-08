Совокупные потери ВСУ на курском направлении превысили 11,2 тыс. военных
Курск, 8 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боёв в Курской области потеряли более 11,2 тыс. военных и 87 танков. Об этом 8 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 624 боевые бронированные машины и другую технику», — заявили в ведомстве.
Были уничтожены 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины. Украинская армия лишилась восьми единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
За последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили пять атак противника в направлении поселений Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. В ходе боевых соприкосновений удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины.
Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября российские военные нанесли удары по украинским резервам в Сумской области. Были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость в Курской области.
В этот же день подразделения ВС России уничтожили на курском направлении шесть единиц техники, в том числе один микроавтобус с украинскими боевиками. Украинские формирования потеряли одно артиллерийское орудие и понесли большие потери в живой силе. За минувшие сутки потери украинской армии составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка.