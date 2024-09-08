Курск, 8 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боёв в Курской области потеряли более 11,2 тыс. военных и 87 танков. Об этом 8 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 624 боевые бронированные машины и другую технику», — заявили в ведомстве.

Были уничтожены 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины. Украинская армия лишилась восьми единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

За последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили пять атак противника в направлении поселений Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. В ходе боевых соприкосновений удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября российские военные нанесли удары по украинским резервам в Сумской области. Были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость в Курской области.

В этот же день подразделения ВС России уничтожили на курском направлении шесть единиц техники, в том числе один микроавтобус с украинскими боевиками. Украинские формирования потеряли одно артиллерийское орудие и понесли большие потери в живой силе. За минувшие сутки потери украинской армии составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка.