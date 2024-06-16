Киев, 16 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В итоговое коммюнике «мирного саммита» в Швейцарии не вошёл пункт о выводе российских войск. Документ опубликовали на сайте офиса президента Украины.

РИА Новости/Алексей Майшев

В итоговый вариант, который поддержали не все страны-участницы, из «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского вошли пункт о ядерной безопасности, в том числе возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС, пункт об обмене пленными по формуле «всех на всех», а также о безопасном судоходстве в Чёрном и Азовском морях.

Призыв к немедленному выводу российских войск из текста исключили.

В документа также отмечается, что путь к мирному решению конфликта должен базироваться на международном праве и Уставе ООН.

Как передавало ИА Регнум, информацию о том, что вывод войск не войдет в итоговое коммюнике «мирной конференции» по Украине, 11 июня сообщил японский телеканал NHK. Отмечалось, что его не планировали включать в документ из-за позиции некоторых стран, которые дорожат отношениями с Россией. Кроме того, из итогового заявления должны исключить требование о возврате Москвой территорий, воссоединившихся с РФ, сообщали источники телеканала.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уже анонсировал подготовку к второй «мирной конференции». По его слова, она должна занять не годы а месяцы. Зеленский добавил, что когда план действий будет готов и каждый шаг проработают, то откроется путь к проведению второго саммита. По его словам, уже есть страны, выразившие желание принять в нём участие, и с ними уже ведутся переговоры.

Власти Швейцарии уже выразили готовность организовать новый саммит по Украине. При этом президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что разрешение конфликта невозможно без участия в этом процессе России.

В Киеве 16 июня признали необходимость вести переговоры с Москвой. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от озвученных 14 июня российским президентом Владимиром Путиным мирных предложений по урегулированию конфликта.

14 июня Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил в интервью ИА Регнум, что мирная инициатива Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.