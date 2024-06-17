Москва, 17 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Результативность «мирного саммита» по Украине, который прошёл в Швейцарии, стремится к нулю, заявил 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективные (оценки — Прим. ред.), можно объективные, но о какой-то результативности вряд ли приходится говорить», — сказал Песков.

Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, которые в этом заинтересованы, и предложения по урегулированию конфликта, высказанные президентом Владимиром Путиным, в силе, отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине, на которую не пригласили Россию. Итоговый документ, проект которого представили после первого дня саммита, призывает к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности.

При этом в итоговое коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором в рамках так называемой формулы мира настаивает глава киевского режима Владимир Зеленский. Кроме того, представители 15 стран, участвовавшие в работе конференции, подписать итоговый документ отказались.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы её армией командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае Владимир Путин.

В июне президент назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.