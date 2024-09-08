Вашингтон, 8 сентября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) на поле боя истребителей F-16, которые недавно Запад передал Украине, несёт большие риски. Полёты на них являются довольно опасными сами по себе. Об этом сообщил Business Insider.

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация усугубляется тем, что у пилотов ВСУ не хватает опыта эксплуатации и они не могут эффективно пользоваться воздушных судном и особенно — поражать российские ракеты. Всё это создаёт для украинских сил смертельную опасность.

«Полёты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. В любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолёт и он первую неделю работает в этом конфликте», — отметил бывший лётчик ВМС США Винсент Айелло.

Он добавил, что обстановка для украинской авиации остаётся сложной из-за массированных ударов российской армии. Айелло также обратил внимание на то, что F-16 остаются для украинских пилотов незнакомой техникой, сильно отличающейся от истребителей советской эпохи, на которых они привыкли летать. И этот факт заметно повышает уровень риска для ВСУ, подчеркнул он.

Полковник ВВС США в отставке Майк Торреалдей подчеркнул, что для противодействия российским средствам противовоздушной обороны украинские пилоты должны воспринимать полёт как «очень деликатный танец», и одна ошибка уже может стоить жизни.

«Попытка перехватить приближающиеся ракеты и беспилотники означает, что пилоты должны стрелять по объектам угрозы, тщательно маневрировать самолётом и следить за тем, чтобы не заходить в районы, где могут подвергнуться риску дружественного огня. Кроме того, риск пространственной дезориентации возрастает в геометрической прогрессии, когда вы занимаетесь этим ночью, что делает полёт ещё более опасным», — пояснил военный в отставке.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, но их количества недостаточно. Он подчеркнул, что украинской армии нужен более сильный флот F-16. По словам Зеленского, истребители поднимают для сбивания ракет и беспилотников.

29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки лётчика. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. Согласно другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями.

После крушения F-16 западные союзники Киева задались вопросом относительно спешки в подготовке пилотов. Чиновники спорят о том, было ли целесообразным решение киевского режима задействовать истребители спустя несколько недель после их получения при условии, что на Украине нет пилотов, достаточно подготовленных или обладающих необходимым опытом для управления F-16.

В начале августа Зеленский сообщил о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. К концу 2024 года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.