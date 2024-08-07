Москва, 7 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», способной повлиять на ход боевых действий. Об этом говорится в опубликованном 7 августа комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press

«Поставки истребителей F-16 для ВСУ не станут той самой «волшебной таблеткой», на которую так рассчитывают в Киеве. Они не смогут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий и будут последовательно уничтожаться российскими Вооружёнными силами», — отметила Захарова.

Она указала, что поставка F-16 идёт в русле линии Запада на эскалацию украинского конфликта не способствует созданию условий для его урегулирования политико-дипломатическими методами.

Захарова обратила внимание, что, накачивая киевский режим оружием, США и их сателлиты делают ставку на продолжение боевых действий любой ценой.

В Вашингтоне и Лондоне увлеклись мечтами о нанесении России «стратегического поражения» и не задумываются о последствиях безответственных действий, подчеркнула дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. Отмечалось, что ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

5 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ планировали использовать как аэродром подскока для истребителей F-16.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий заявил, что переданные истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу Киева. Он отметил, что российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются размещать F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе.

Американский политолог Марк Слебода рассказал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Он подчеркнул, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире.