Вашингтон, 29 августа, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской администрации.

Cody Froggatt/Global Look Press

В публикации отмечается, что крушение произошло через несколько недель после прибытия произведённых в США истребителей на Украину. Авторы материала назвали F-16 «ключевым символом» военной помощи, которую США оказывают киевскому режиму.

Первоначальные данные указывают, что самолёт не был сбит, скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота, сказал собеседник издания.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 28 августа, горсовет украинского Луцка сообщил, что на Украине погиб пилот Алексей Месь, один из первых прошедших обучение управлению истребителем F-16. Как указано в публикации, военный погиб во время выполнения боевого задания.

Осведомлённый источник ранее сообщил, что ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По этим данным, истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16, по этим данным, мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные цели были поражены, информировало ранее Минобороны. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что для отражения удара ВСУ использовали F-16.

4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти F-16. До конца года ВСУ должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года число таких воздушных судов должно увеличиться до 79. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что поставки F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.