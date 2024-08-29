Киев, 29 августа, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Стоящий на вооружении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской же ракетой Patriot, заявила 29 августа депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

По её данным, F-16 под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением, отметила Безуглая.

«Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском направлении. И ни один из генералов не наказан», — написала депутат.

Безуглая также добавила, что ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что один из переданных Украине истребителей F-16 потерпел крушение 26 августа. По словам собеседника издания, первоначальные данные указывают, что самолёт не был сбит, а его крушение произошло из-за ошибки пилота. Позднее генштаб украинской армии подтвердил, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16.

28 августа украинские СМИ сообщили о гибели пилота Меся, одного из первых закончивших курс по управлению F-16. По этим данным, военный погиб во время выполнения боевого задания.

Западные страны, по данным СМИ, передали киевскому режиму первые десять истребителей F-16, до конца года ВСУ должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года в распоряжении Украины должно находиться 79 таких воздушных судов.

Американский политолог Марк Слебода ранее отмечал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.