Вашингтон, 6 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Западные союзники Киева после крушения первого переданного Украине истребителя F-16 задались вопросом относительно спешки в подготовке пилотов. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

ИА Регнум F16, Украина

«По словам официальных лиц США и Запада, крушение украинского истребителя F-16 в первый день боевого применения вызвало вопросы к спешке в обучении пилотов», — говорится в материале.

По информации источника, западные чиновники спорят о том, было ли целесообразным решение киевского режима задействовать истребители спустя несколько недель после их получения при условии, что на Украине нет пилотов, достаточно подготовленных или обладающих необходимым опытом для управления F-16.

При этом отмечается, что небольшое число украинских лётчиков продолжает обучение в Дании, Соединённых Штатах и Румынии.

Кроме того, WSJ также сообщило о призывах официальных лиц США к Украине провести расследование крушения F-16, поскольку Военно-воздушные силы страны до сих пор не установили все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. Согласно другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями.