Киев, 28 августа, 2024, 21:17 — ИА Регнум. На Украине погиб обучавшийся управлению истребителем F-16 пилот Алексей Месь, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление горсовета Луцка.

Социальные сети Алексей Месь

Как указано в публикации, военный, одним из первых прошедший курс по управлению F-16, погиб во время выполнения боевого задания.

По предварительным данным, мужчина недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук ранее проинформировал, что Месь погиб 26 августа, однако позднее удалил свой пост.

По данным Telegram-канала Mash, Месь погиб в указанный день во время ракетной атаки ВС РФ на военные и промышленные объекты Ивано-Франковской области.

Как передавало ИА Регнум, осведомлённый источник ранее сообщил, что ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По этим данным, истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.

4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. По их данным, ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов. К концу 2025 года у Киева должно быть 79 таких воздушных судов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные цели были поражены, информировало Минобороны.