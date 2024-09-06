Киев, 6 сентября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, но их количества недостаточно. Об этом 6 сентября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат Рамштайн).

ИА Регнум F-16

По его словам, истребители поднимают для сбивания ракет и беспилотников.

«Но их мало. Вы знаете это. Нам нужен более сильный флот F-16. У меня есть предложение, которое я озвучу, когда выйдет пресса», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский утверждал, что 26 августа применили полученные от западных стран американские истребители F-16, чтобы сбивать российские ракеты во время ударов по объектам инфраструктуры ВПК Украины. При этом он вновь попросил Запад поставить Украине больше истребителей.

В начале месяца глава киевского режима сообщил о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. К концу 2024 года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий отметил, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта в пользу Киева. Российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются размещать F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе, уточнил эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.