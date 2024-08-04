Лондон, 4 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Украина получила первые 10 американских истребителей F-16, пишет британская газета The Economist.

Marcus Brandt/Global Look Press

По данным издания, к концу текущего года Киев должен получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество должно постепенно увеличиться до 79.

При этом, по мнению опрошенных экспертов, главная ценность передачи первых F-16 заключается в повышении морального духа, а не в практической пользе.

Так, пишет издание, для локального превосходства в воздухе необходимо не менее 12 эскадрилий с 18 истребителями в каждой.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что Киеву передали первую партию американских истребителей F-16. Отмечалось, что самолёты уже совершили первые боевые вылеты в зоне российско-украинского конфликта. Однако издание The Independent отметило, что поставки ВСУ истребителей F-16 станут преимуществом для России, так как их уничтожение положительно скажется на имидже страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что F-16 не изменят динамику событий на фронте, так как российские военные всё так же будут сбивать и уничтожать самолёты.