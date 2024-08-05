Киев, 5 августа, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружение ВСУ поступили долгожданные истребители от союзников. Киев получил несколько американских истребителей F-16. Сколько конкретно — не уточняется.

Кадр из видео

Лидер укронацистов поблагодарил за поставки Данию, Нидерланды, США и других союзников.

Видео с аэродрома авиабазы военно-воздушных сил Украины недалеко от Васильков в Киевской области Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

«Мы обеспечили это. Я благодарю всех партнеров, мы ценим вашу поддержку!» — написал он.

На американских самолётах за спиной Зеленского на видео заметны ракеты «воздух — воздух» малой и средней дальности AIM-9 и AIM-120.

Как сообщало ИА Регнум, истребители F-16 разместят в нескольких километрах от Одессы, на аэродроме Лиманское. Взлётную полосу отремонтировали специально для приёма этих самолётов. 1 августа на аэродром доставили четыре истребителя F-16, а для их прикрытия — ЗРК Patriot и ракеты IRIS-T.

К концу 2024 года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

По словам президента РФ Владимира Путина, американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.