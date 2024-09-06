Вашингтон, 6 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Американский миллиардер Дэвид Сакс в шуточной форме обратился к американцам после высказываний президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) о кандидате в президенты США от Демократической партии, вице-президенте Камале Харрис. Своё сообщение он опубликовал в соцсети X (бывш. Twitter).

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис», — с иронией отметил Сакс.

Путин на пленарном заседании ВЭФ 5 сентября заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, но после того, как его сняли с гонки, Москва будет поддерживать Харрис. Из её положительных качеств он назвал заразительный смех.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что после слов российского лидера всем придётся влюбиться в смех Харрис. Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя слова Путина, назвал его шахматным гроссмейстером.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал слова президента России «тонким политическим троллингом». Аналогичное мнение высказал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен. «Топовый троллинг», заявил политик.

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к шутке о поддержке его конкурентки Харрис, выраженной Путиным. Американский политик не исключил, что ему следует позвонить российскому лидеру и горячо его поблагодарить.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что действующей администрации США не понравились слова Путина о выборах американского президента.